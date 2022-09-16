الدولار يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفع الدولار قليلا، اليوم الجمعة، ليواصل طريقه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية بقوة، بينما تراجع اليوان دون حاجز السبعة مقابل الدولار.

وحقق الدولار مكاسب طفيفة بعد بيانات أمريكية أظهرت تحسن معنويات المستهلكين في سبتمبر /أيلول. وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين 59.5 في شهر سبتمبر /أيلول، ارتفاعا من 58.6 في الشهر السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ القراءة الأولية لشهر سبتمبر/ أيلول 60.0.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، 0.1 % إلى 109.85.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عقدين عندما سجل 110.79 في وقت سابق من هذا الشهر. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب لهذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، دفع ارتفاع الدولار اليوان في التعاملات خارج البر الرئيسي إلى ما دون مستوى سبعة مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، الليلة الماضية.

وبالمثل، اخترق اليوان داخل البر الرئيسي نفس الحاجز بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الصيني كان مرنا على نحو مفاجئ في أغسطس/ آب، مع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع، لكن الركود المتزايد في قطاع العقارات أثر على التوقعات.

وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مرة أخرى ليبلغ أدنى مستوياته منذ 37 عاما عند 1.1351 دولار. وانخفض في أحدث تعاملات 0.6 %إلى 1.1408 دولار. وتراجع اليورو 0.1 % إلى 0.9987 دولار.

كما هبط الدولار 0.3 % مقابل الين إلى 143.06، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.