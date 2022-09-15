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اقتصاد

صعود معظم أسواق الخليج بدعم توقعات بتعافي الطلب على النفط
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 14:57 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 15:35 GMT

صعود معظم أسواق الخليج بدعم توقعات بتعافي الطلب على النفط

تعافت معظم أسواق الخليج الرئيسية، اليوم الخميس، إذ بدا أن المستثمرين تجاوزوا توقعات تشديد السياسة النقدية التي تهدف لمكافحة التضخم، وراهنوا على تحسن توقعات

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المصدر: رويترز

تعافت معظم أسواق الخليج الرئيسية، اليوم الخميس، إذ بدا أن المستثمرين تجاوزوا توقعات تشديد السياسة النقدية التي تهدف لمكافحة التضخم، وراهنوا على تحسن توقعات الطلب على النفط في المدى الطويل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على الوقود بقوة في العام المقبل مع تخفيف الصين قيود مكافحة كوفيد-19.

وتعافى مؤشر أبوظبي بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة عندما توقفت أطول مدة صعود يسجلها خلال شهر، وزاد 0.5%.

وصعد سهم شركة أبوظبي للطاقة (طاقة) 14.7% بعد تسجيل ارتفاع مماثل في الجلسة السابقة في أعقاب استحواذ مجموعة ملتيبلاي على حصة 7.3% في الشركة في اتفاق قيمته عشرة مليارات درهم إماراتي (2.72 مليار دولار)، وزاد سهم مجموعة ملتيبلاي 14.6%.

وقادت أسهم القطاع العقاري القيادية المكاسب في بورصة دبي حيث صعد مؤشرها 0.9%.

ومن المتوقع أن تحقق الإمارات مكاسب من تخفيف الصين، أكبر شريك تجاري للإمارات، لقيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.3% بدعم من زيادة حادة في أسعار الغاز الطبيعي، لكن مؤشر بورصة السعودية انخفض 0.5%، وجاءت أسهم القطاع المصرفي والبتروكيماويات في صدارة الخسائر مع بقاء السوق منكشفة على أسواق الطاقة المتقلبة.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية 1.1%، ليتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل استمرار المخاوف المرتبطة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي.

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