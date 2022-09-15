هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوياتها مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع، اليوم الخميس، وسط صعود الدولار ورهانات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بنسبة كبيرة لترويض التضخم الآخذ في الارتفاع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1688.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 21 تموز/يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1698.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% دون فارق كبير عن المستوى الأعلى له خلال عقدين الذي سجله الأسبوع الماضي، فيما عززت بيانات التضخم الأكبر من المتوقع الرهانات على تشديد كبير للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الاتحادي.

ويتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي الآن على أساس فرصة بنسبة 37% لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.44 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 905.16 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2141.30 دولار.