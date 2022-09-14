مؤشرات الكويت تغلق على هبوط مع ضعف في السيولة

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت الأربعاء، على هبوط وسط ضعف في السيولة المتداولة.

يأتي ذلك، مع تزايد القلق العالمي من قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة مرة أخرى.

وأغلق مؤشر السوق الأول بالكويت منخفضا 0.72% ومؤشر السوق العام 0.66% كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.64% والسوق الرئيسي 0.44%.

وبلغت قيمة التداولات 37.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة نحو 168 مليون سهم.

وانخفضت المعنويات في أسواق الأسهم الخليجية بعد أن بدد تقرير التضخم الأمريكي لشهر آب/ أغسطس الآمال في أن يخفف البنك المركزي الأمريكي من تشديد سياسة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

كما تراجعت معنويات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن عزز التقرير التوقعات بأنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى ولفترة أطول.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 0.77% وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.45% وبنك الخليج 1.2%.

كما تراجعت أسهم زين للاتصالات المتنقلة 1% وأجيليتي للمخازن العمومية 1.1% وطيران الجزيرة 4.3% ومشاريع الكويت القابضة 1.3%.

وزادت أسهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 0.5% وشركة البورصة 0.2% وبيت الطاقة 7.3%.