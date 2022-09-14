إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

اقتصاد

مؤشرات الكويت تغلق على هبوط مع ضعف في السيولة
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 11:05 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 11:20 GMT

مؤشرات الكويت تغلق على هبوط مع ضعف في السيولة

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت الأربعاء، على هبوط وسط ضعف في السيولة المتداولة. يأتي ذلك، مع تزايد القلق العالمي من قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي

+A -A
المصدر: رويترز

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت الأربعاء، على هبوط وسط ضعف في السيولة المتداولة.

يأتي ذلك، مع تزايد القلق العالمي من قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة مرة أخرى.

وأغلق مؤشر السوق الأول بالكويت منخفضا 0.72% ومؤشر السوق العام 0.66% كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.64% والسوق الرئيسي 0.44%.

وبلغت قيمة التداولات 37.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة نحو 168 مليون سهم.

وانخفضت المعنويات في أسواق الأسهم الخليجية بعد أن بدد تقرير التضخم الأمريكي لشهر آب/ أغسطس الآمال في أن يخفف البنك المركزي الأمريكي من تشديد سياسة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

كما تراجعت معنويات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن عزز التقرير التوقعات بأنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى ولفترة أطول.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 0.77% وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.45% وبنك الخليج 1.2%.

كما تراجعت أسهم زين للاتصالات المتنقلة 1% وأجيليتي للمخازن العمومية 1.1% وطيران الجزيرة 4.3% ومشاريع الكويت القابضة 1.3%.

وزادت أسهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 0.5% وشركة البورصة 0.2% وبيت الطاقة 7.3%.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play