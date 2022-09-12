اليورو يقفز لأعلى مستوى مقابل الدولار منذ 3 أسابيع

قفز اليورو إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل الدولار اليوم الإثنين، بعد أن دافع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن القيام بمزيد من الإجراءات الجريئة للتشديد النقدي كما تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني الذي يتعرض لضغوط.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 17 أغسطس/آب نحو 1.5% إلى 1.0198 دولار مسجلا ارتفاعا قويا من أدنى مستوى وصل إليه منذ 20 عاما عندما بلغ 0.9862 دولار الأسبوع الماضي.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل في الإذاعة الألمانية مطلع الأسبوع إنه إذا لم تتغير الصورة الخاصة بأسعار المستهلكين ”لا بد من اتباع خطوات واضحة أخرى“.

وقالت المصادر إنه بالإضافة إلى ذلك، يرى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي مخاطر متزايدة تستوجب عليهم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% أو أكثر للحد من التضخم القياسي في منطقة اليورو.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك إن فرصة انخفاض بيانات التضخم في الولايات المتحدة الثلاثاء، التي عززت الأسهم أيضا، تجعل أيضا المستثمرين يبتعدون عن الدولار كملاذ آمن، رغم أن هذا كان على الأرجح فرصة لجني الأرباح“.

وأضافت: ”ما دامت السوق خائفة من القيام بمخاطرة كبيرة في العملات عالية المخاطر سيظل الدولار مرتفعا لستة أشهر أخرى أو نحو ذلك“.

وارتفع اليورو أيضا مقابل الجنيه الإسترليني مسجلا 87.22 بنس، الإثنين، في أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2021.

ومع هبوط الدولار خلال اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني 0.8% أمام الدولار إلى 1.1678، ووصل الإسترليني إلى أعلى مستوى له هذا الشهر في بدايات التداول بلندن مما يمثل انتعاشا صغيرا من أدنى مستوى في الأسبوع الماضي.

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.67% إلى 108.25 متراجعا عن أعلى مستوى وصل إليه منذ 20 عاما عندما سجل 110.79 الأربعاء.