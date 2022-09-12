الأسهم الخليجية تواصل صعودها رغم تراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الخليجية اليوم الاثنين، إذ بدا أن المستثمرين تجاهلوا انخفاض أسعار النفط في خضم قيود الصين الجديدة على فيروس كورونا والرفع المحتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجعت أسعار النفط، المحرك الرئيس للأسواق المالية في الشرق الأوسط، الاثنين، بعد أن طغت قيود كوفيد-19 في الصين على توقعات الطلب العالمي على الوقود واحتمال زيادة أسعار الفائدة مجددا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 93.76 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ09:10 بتوقيت غرينتش بعد أن زادت 4.1% عند التسوية يوم الجمعة.

وزاد المؤشر الرئيس في أبوظبي 0.8%، مواصلا الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة زيادة قدرها 1.1% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيس 0.3%، مدعوما بصعود الأسهم المالية والعقارية. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي 1.6%، في حين ارتفع سهم شركة إعمار العقارية 2.9%.

وارتفع المؤشر القياسي في قطر 0.3% بقيادة مكاسب في أسهم شركات الاتصالات والأسهم المالية.

وجنى المؤشر القياسي السعودي 0.1%، إذ تجاوزت خسائر أسهم شركات المواد الأساسية مكاسب الشركات المالية.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 0.4% بينما انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2%.

واستقر سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.