ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بصعود أسهم قطاع البنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح، اليوم الإثنين، مع صعود أسهم قطاع البنوك للجلسة الثالثة على التوالي بفعل الرهان على قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة ليستمر في الصعود بعد تحقيق أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.1 في المئة بحلول الساعة الـ07:15 بتوقيت غرينتش ليزيد من مكاسبه التي يحققها منذ يوم الخميس، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بصورة لا سابق لها بواقع 75 نقطة أساس وتعهده بمزيد من الزيادات.

ويتوقع العديد من البنوك زيادة أخرى بواقع 75 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب رويترز.

وتابع المستثمرون ،أيضا، التطورات بشأن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق في أوروبا.

وكلف وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بروكسل يوم الجمعة بصياغة مقترحات في غضون أيام قليلة لوضع سقف لعائدات منتجي الطاقة بخلاف الغاز والمساعدة في استمرار عمل شركات الطاقة.