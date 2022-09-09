رويترز: صندوق الثروة السيادي السعودي قد يصدر سندات خضراء الأسبوع المقبل

نقلت وكالة ”رويترز“ عن 5 مصادر وصفتها بالمطلعة أنه من المتوقع أن يتوجه صندوق الثروة السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة)، والذي يبلغ حجم أصوله 620 مليار دولار، إلى أسواق الدين الدولية لإصدار سندات خضراء لأول مرة الأسبوع المقبل.

ويتبوأ الصندوق مكانة كبيرة في قلب خطط الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف الحد من اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.

وكان ولي العهد أعلن، في كانون الأول/ ديسمبر، أن الصندوق سيستثمر حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام، مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار في العام الماضي.

وأفادت ”رويترز“، في تموز/ يوليو 2021، بأن صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنشاء إطار تمويلي من شأنه أن يتيح له إصدار سندات خضراء.

وأعلن الصندوق، في شباط/ فبراير، عن إطار عمل للتمويل الأخضر، يتضمن توجيه صافي عائدات بيع الديون لمشاريع تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء.

وأشارت 3 مصادر إلى أن صندوق الاستثمارات يراقب السوق منذ أشهر بانتظار فرصة مواتية للإصدار، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم فترات العام الجاري، في وقت تلجأ فيه بنوك مركزية لإجراءات صارمة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستويات منذ عقود.

وقال مصدران إن هذه الفرصة قد تسنح، في الأسبوع المقبل، وفقًا لظروف السوق، أو ربما في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.

وتوقعت مصادر أن يجمع الإصدار مليارات الدولارات.

وحددت وكالتا فيتش، وموديز، للتصنيف الائتماني، في شباط/ فبراير، تصنيف الصندوق عند (إيه) و(إيه 1) على التوالي.

وقال مصدران إنه من المتوقع أن تكون البنوك المشاركة قد أقرضت صندوق الاستثمارات العامة من قبل.

وبدأ الصندوق في الحصول على قروض مصرفية، في العام 2018، بقيمة 11 مليار دولار، تلاها قرض بقيمة 10 مليارات دولار في 2019 تم سداده في 2020.

وتم تقديم هذه القروض من جانب ما أسماها صندوق الاستثمارات العامة مجموعته المصرفية الأساسية، والتي تضم: ”بنك أوف أمريكا“ و“بي إن بي باريبا“ و“سيتي وكريدي أجريكول“ و“إتش إس بي سي“ و“جي بي مورجان“ و“ميزوهو“ و“إم يو إف جي“ و“ستاندرد تشارترد“ و“إس إم بي سي“.

وجمع الصندوق، في آذار/ مارس من العام الماضي، 15 مليار دولار من 17 بنكًا تضم معظم المجموعة المصرفية الأساسية، إلى جانب كريدي سويس، ودويتشه بنك، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس، وإنتيسا سان باولو، ومورجان ستانلي، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال.