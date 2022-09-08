بورصة موسكو تعمل على بدء التداول بالعملتين الهندية والإماراتية

تعمل بورصة موسكو، على إعداد خطة من أجل بدء التعامل بالروبية الهندية، والدرهم الإماراتي، في خضم العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا.

قال مسؤول ببورصة موسكو، اليوم الخميس، إنها ”تعد خطة لبدء التداول بالروبية الهندية لكن هناك عقبات معينة من جانب البنك المركزي الهندي“.

وقال دانييل كورابليف، رئيس إدارة المبيعات للمنظمات غير الائتمانية، على وسائل التواصل الاجتماعي إن ”بدء التداول ليس بهذه البساطة وقد لا يحدث هذا العام“، ولم يحدد القضايا التي يجب حلها.

كما تعمل البورصة على بدء التداول بالدرهم الإماراتي، وقال كورابليف: ”لسنا مستعدين لتحديد الموعد لكننا نعمل بنشاط كبير“.

وبسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها إثر غزوها أوكرانيا، تعمل روسيا بنشاط على تحويل التداول بالدولار واليورو إلى عملات دول تعتبرها ”صديقة“.