معظم أسواق الخليج تفتح على ارتفاع بدعم قرار أوبك+ وبيانات اقتصادية

فتحت أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات قوية لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات والسعودية، وكذلك من قرار تجمع أوبك+ خفض الإنتاج لتعزيز أسعار النفط بعد انخفاضها في الآونة الأخيرة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في ما يعرف بتجمع أوبك+، على خفض محدود في الإنتاج يبلغ 100 ألف برميل يوميا.

غير أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 49 سنتا، أو 0.5 %، إلى 95.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش.

وكان مسح في الخامس من سبتمبر/ أيلول أظهر أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات نما في أغسطس/ آب بأسرع وتيرة له بدعم من تحسن أوضاع الطلب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.2 % مع صعود سهم شركة ”رتال“ للتطوير العمراني 0.9 % والعملاق النفطي ”أرامكو“ السعودية 0.8 %.

وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.7 %، موقفا موجة خسائر لأربع جلسات، وذلك بفضل ارتفاع سهم بنك المشرق 7.3 % وبنك دبي الإسلامي 0.7 %.

وحقق سهم إعمار العقارية القيادي مكاسب طفيفة، عادلا عن انخفاض حاد في الجلسة السابقة في أعقاب مسح أجرته وكالة رويترز لتوقعات سوق الإسكان في دبي أمس الاثنين.

وصعد كذلك مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 % بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارة، الذي صعد 0.2 %، وسهم أدنوك للتوزيع الذي ارتفع 0.7 %.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.4 % مواصلا موجة هبوط للجلسة الثامنة على التوالي، بفعل تراجع سهم بنك قطر الإسلامي 1.7 % وشركة الملاحة القطرية 1.5 %.