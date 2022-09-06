صعود الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة الـ0648 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1729.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وأدى التوقف لأجَل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيس لأوروبا، لزيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأظهر مسح يوم الإثنين ،أيضا، أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6% إلى 2065.96 دولار.