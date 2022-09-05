تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، بعد أن مددت روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب ”نورد ستريم1“ إلى أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو ودفع الحكومات إلى إعلان تدابير طارئة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بينما هبط المؤشر داكس الألماني 2.8%.

وتراجعت أسهم شركات المرافق الألمانية ”يونيبر“ و“آر.دبليو.إي“ و“إي. أون“ و“بي.إن.إي“ بين 3.5% و11%.

وأعلنت جازبروم يوم الجمعة أن خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا سيظل مغلقا إلى أجل غير مسمى بينما كان من المتوقع إعادة تشغيله يوم السبت بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.

وحمل الكرملين أمس الأحد الساسة الأوروبيين مسؤولية الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقا، قائلا إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت صيانة خط الأنابيب.

وبحسب وكالة ”رويترز“، سيناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، خيارات لكبح أسعار الطاقة المرتفعة، منها تحديد سقف لأسعار الغاز وخطوط ائتمان طارئة للشركاء في سوق الطاقة. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد في التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري.

كما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع الذي من المتوقع خلاله رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للحد من التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا.

وزادت أسهم شركات الطاقة في أوروبا 1% وسط ارتفاع لأسعار النفط.