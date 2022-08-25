الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لإشارات بشأن التضخم والفائدة

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية بحثا عن إشارات حول التضخم ومسار سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1764.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0927 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1777.60 دولار.

وتبدأ الندوة الاقتصادية، اليوم الخميس، وينصب الاهتمام بشكل خاص على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غدا. ويهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيبعث برسالة واضحة يمكن أن تكون محفزا جديدا للمعدن النفيس.

وقال كارستن مينكه، المحلل لدى ”جوليوس باير“، إن التراجع الطفيف للدولار، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية الحقيقية لذروتها، وتجدد العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، هي على ما يبدو العوامل المحركة لانتعاش الذهب المؤقت.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة؛ مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وأرجعت رونا أوكونيل، المحللة لدى ”ستون إكس“، مكاسب الذهب إلى خطة الصين لاتخاذ مزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك زيادة دعم التمويل لمشاريع البنية التحتية.

وقالت أوكونيل، إن قطاع السلع الأولية بأكمله استفاد من تلك الأخبار، مضيفة أن الذهب يتحرك الآن مرة أخرى إلى المنطقة المحايدة بعد تراجع شديد.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية واحدا بالمئة إلى 19.35 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 882.27 دولار، والبلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2052.41 دولار.