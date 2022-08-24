صعود بورصات الخليج الرئيسة بفضل ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في الجلسة السابقة، فيما يتجه المؤشر القطري لوقف سلسلة من الخسائر تكبدها على مدى ثلاث جلسات.

وقفزت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، نحو 4% في اليوم السابق بعد أن أشار وزير الطاقة في السعودية، إلى احتمال خفض المنظمة أسعار النفط لجلب التوازن إلى السوق التي وصفها بأنها تعاني من ”انفصام“.

وكانت أسعار النفط هبطت في الأسابيع الماضية إلى نحو 95 دولارا للبرميل من 120 دولارا بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وركود في الغرب.

وارتفع المؤشر الرئيس في السعودية 0.2% بقيادة صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.8%.

لكن سهم بن داود القابضة لتجارة التجزئة انخفض نحو 4% بعد أن أبلغت عن تراجع في أرباحها الفصلية.

وفي دبي ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس 0.4% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي 0.9%.

وقالت الشركة أمس الثلاثاء، إن صفقة (نمشي) ستحقق ربحا صافيا قدره 628.7 مليون درهم ”171.17 مليون دولار“.

وقالت، يوم السبت، إنها قررت بيع مشروع (نمشي) للتجارة الإلكترونية في الأزياء إلى نون، وهي شركة تجارة إلكترونية يدعمها الملياردير في دبي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 335.2 مليون دولار.

في أبو ظبي، تقدم المؤشر 0.1% مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.1%.

وصعد المؤشر القطري 0.5% مع تقدم سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8% وارتفاع سهم مصرف الريان 1.1%.