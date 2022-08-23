تراجع معظم بورصات الخليج بفعل المخاوف من الركود

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية، فيما خالفت السوق السعودية الاتجاه العام وصعدت مدعومة بمكاسب في قطاع البنوك.

وانخفض مؤشر ”إم.إس.سي.آي“ الأوسع للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 0.4 %، بعدما أدى رفع جديد في أسعار الطاقة الأوروبية إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود.

وانخفض المؤشر على مدى الأسبوع الماضي بالكامل.

وارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي 13 % الليلة الماضية إلى مستوى قياسي.

وهبط المؤشر القطري 1.4 %، متأثرا بانخفاض بنك قطر الوطني 1.8 %، وتراجع مصرف قطر الإسلامي 1.5 %.

وخسر مؤشر دبي 0.2 % بفعل تراجع سهم شركة إعمار العقارية 0.7 %.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 % مع انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.2 %.

غير أن المؤشر السعودي ارتفع 0.2 %، مدعوما بزيادة سهم مصرف الراجحي 0.7 %، وارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي 0.6 %.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع تجدد المخاوف إزاء شح المعروض التي سيطرت على معنويات السوق بعد أن حذرت السعودية من أنها قد تُخفض الإنتاج لتصحيح انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.