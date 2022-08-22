الذهب يهبط 1% بضغط من قوة الدولار ورفع وشيك للفائدة

هبطت أسعار الذهب 1%، اليوم الإثنين، لتصل لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ قلت جاذبية المعدن الأصفر؛ بسبب توقعات بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي وزيادة في قوة الدولار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1733.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى له منذ 27 يوليو/ تموز.

وسعر الذهب في طريقه لسادس جلسة على التوالي من الانخفاض؛ بعد أن فقد ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1747.10 دولار.

وأشار هان تان، كبير محللي السوق لدى أكسنيتي، إلى أن الدلائل على توجهات السياسة النقدية التي سيتبناها اجتماع سنوي مقبل للبنوك المركزية الكبرى في العالم، ستهيمن على الأرجح على تحركات الذهب في الفترة المقبلة، وقد تهبط الأسعار لقرب 1700 دولار إذا تمسك المركزي الأمريكي بكبح التضخم من خلال المزيد من عمليات الرفع لأسعار الفائدة.