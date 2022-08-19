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اقتصاد

الليرة التركية تستقر بعد تراجعها مع صدمة سعر الفائدة
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 6:50 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 7:40 GMT

الليرة التركية تستقر بعد تراجعها مع صدمة سعر الفائدة

استقرت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بعد أن اقتربت من مستويات متدنية قياسية في الجلسة السابقة، إذ صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر

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المصدر: رويترز

استقرت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بعد أن اقتربت من مستويات متدنية قياسية في الجلسة السابقة، إذ صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة إلى 13 بالمئة.

وبحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش، استقرت العملة عند 18.1، دون تغير تقريبا عن إغلاق يوم الخميس عندما وصلت لفترة وجيزة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر كانون الأول، بعد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قائلا إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 بالمئة واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.

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