الذهب يقلص خسائره بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

قلص الذهب خسائره، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن وتيرة زيادات الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط أيضا من صعود الدولار بعد أن قال محضر الاجتماع إن انقشاع التضخم قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.

وبحلول الساعة 19:35 بتوقيت غرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.5% عند 1766.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% لتسجل عند التسوية 1776.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.86 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين حوالي 1% إلى 925.89 دولار، وتراجع البلاديوم 0.77% إلى 2137.71 دولار.