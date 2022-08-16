تراجع معظم بورصات الخليج وسط انخفاض أسعار النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج بالتعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، متتبعة انخفاض الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، وهي محفز رئيس للأسواق المالية الخليجية، 1.21 دولار أو 1.3% إلى 93.89 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:35 بتوقيت غرينتش، إذ جددت البيانات الاقتصادية القادمة من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من ركود عالمي.

وخفض البنك المركزي الصيني أمس الاثنين أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع في تموز/ يوليو مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة، بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من كوفيد-19 وأزمة عقارات.

وتراجع مؤشر دبي 0.3% متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1% وسهم بنك دبي الإسلامي 0.3%.

غير أن سهم إعمار العقارية ارتفع 0.5%.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2% بعد أن فقد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6%.

وتراجع المؤشر القطري 0.4% مدفوعا بانخفاض بلغ 1% لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، و0.7% لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2% مدفوعا بصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.7%.

لكن مكاسب المؤشر السعودي كانت محدودة بسبب انخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7%.