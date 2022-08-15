صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصة أسهمه بعدد من الشركات الأمريكية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصة أسهمه في عدد من الشركات المدرجة بسوق الأسهم الأميركية حيث رفع حصته في إير برودكتس اند كيميكالز إلى 2.7 مليون سهم من 727340 سهما وفي إلكترونيك آرتس بنسبة 12.7% إلى 16 مليون سهم.

ويتملك الصندوق حصة أسهم في داتادوج قدرها 4.5 مليون سهم من الفئة (أ)، وحصة أسهم في فريبورت-ماكموران قدرها 12.9 مليون سهم من الفئة (ب)، بحسب ما أوردته شبكة ”سي بي ان سي“.

وعزز الصندوق السعودي حصة أسهمه في ميتا بلاتفورمس إلى 2.9 مليون سهم من الفئة (أ)، من 418663 سهما سابقاً، في حين رفع حصة أسهمه في بي بال هولدينجز إلى 7.1 مليون سهم من 910929 سهما، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة حصة أسهم قدرها 4.7 مليون سهم من الفئة (أ) في زووم فيديو كوميونيكيشنز وحصة أسهم في جيه بي مورجان تشيس اند كو قدرها 3.9 مليون سهم، وكذلك حصة أسهم في أمريكان تاور قدرها 1.9 مليون سهم، وأيضاً حصة في شركة ألفابت قدرها 213 ألف سهم من الفئة (أ).

وأعلن الصندوق أن التغيير في الحيازات اعتبارًا من 30 يونيو ‏‏2022 ومقارنة مع الربع السابق المنتهي في 31 مارس 2022‏.

وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 620 مليار دولار، بحلول أبريل 2022، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.

في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار، ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمارا مدرجا في السوق المالية السعودية.