المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية

رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعا، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تضخما متسارعا وشبح أزمة طاقة، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ 8 سنوات لتصبح 0%.

وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50% وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75%.

وقال البنك إن ”قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون تبعا للمعطيات“.

وعلى صعيد متصل، كشف البنك المركزي الأوروبي عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع فيه البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد.

والأداة التي أطلق عليها ”أداة حماية تعميم السياسات“، وهي برنامج لشراء الأسهم، يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة، التي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو.

وهوى اليورو إلى أدنى مستوى في عقدين مقابل الدولار، إذ تسببت أحدث قفزة في أسعار الغاز الأوروبية في تزايد المخاوف من ركود اقتصادي في المنطقة.

وتلقت العملة الخضراء دعما من طلب للاستثمار الآمن على سندات الخزانة الأمريكية.

وهبط اليورو 1.5% إلى 1.0254 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية عام 2002.