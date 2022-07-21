أوكرانيا تخفض قيمة عملتها الوطنية بنسبة 25%

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم الخميس، خفض قيمة العملة الوطنية، الهريفنيا، بنسبة 25% مقابل الدولار بسبب تأثير الغزو الروسي على اقتصاد البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان إن ”هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين“ و“سيدعم استقرار الاقتصاد في ظل ظروف الحرب“ محددا سعر الصرف الخميس عند 36,57 هريفنيا للدولار مقابل 29,25 هريفنيا للدولار في السابق، وهو السعر الذي كان معتمدًا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/ فبراير.

وأوضح: ”سيصبح سعر الهريفنيا الجديد ركيزة للاقتصاد وسيعزز مرونتها في ظل حالة عدم اليقين“.

وقال رئيس البنك الوطني كيريلو شيفتشينكو، إن البنك المركزي ”يواصل مراقبة استقرار سعر الصرف واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن في وضع سوق الصرف الأجنبي“.

وأشار إلى أن كل الإجراءات الطارئة التي اتخذت نتيجة للغزو ستلغى بمجرد انتهاء الحرب.

وتابع: ”في الوقت نفسه، تمكّن هذه الإجراءات الموقتة الاقتصاد من البقاء وستسهم في تعافيه بشكل أسرع بعد انتصارنا“.

وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية الحرب ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 في المئة هذا العام، وفق تقديرات البنك الدولي في حزيران/ يونيو.