اليورو يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار

استقر اليورو اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار، وسط توقعات برفع المركزي الأوروبي الفائدة بأكثر من المتوقع هذا الأسبوع.

وجاء ذلك الاستقرار أيضا بعد تقرير نشرته ”رويترز“ عن استئناف ضخ الغاز من خط أنابيب روسي رئيس في موعده بعد استكمال أعمال صيانة.

والحدثان، اجتماع البنك المركزي الأوروبي واستئناف تشغيل خط أنابيب ”نورد ستريم1″، مقرران غدا الخميس؛ ما أثار حالة ترقب في السوق.

لكن اليورو استفاد من أنباء عن أن المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس بدلا من 25 كما تردد من قبل.

وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.02730 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أوائل حزيران/يونيو، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى.

كما زاد 0.25% أمام الجنيه الإسترليني إلى 85.4 بنس.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة عند 106.6.

ومن المتوقع أن يتمسك بنك اليابان المركزي بسياسته فيما يتعلق بأسعار الفائدة وسجل الين 138.2 مقابل الدولار غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ 24 عاما.

في جانب آخر، انخفض الذهب اليوم الأربعاء، إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1706 دولارات للأوقية.

وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة؛ ما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.