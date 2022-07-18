الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف العام

سجل الجنيه المصري الإثنين، أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05% خلال تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش اليوم، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله أمس الأحد.

كانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية ذلك المستوى في 24 كانون الثاني/ يناير 2017.

وبدأ المستثمرون الأجانب سحب مليارات الدولارات من سوق المال المصري بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وروسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسان للقمح إلى مصر.

كما أنهما مصدر مهم للسائحين ومعهم العملة الأجنبية.

وفي آذار/ مارس الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن الجنيه شهد تصحيحا، وإن سعره ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسة.

وقال المحافظ إن ”قرارات البنك المركزي التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي، وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية“.

وبين أن ”التضخم في مصر مستورد من الخارج“، مشيرا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.