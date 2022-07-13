اليورو يحوم فوق التعادل مع الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية

حوّم اليورو فوق مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، بينما ركز المتعاملون على البيانات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي من المتوقع أن تظهر تضخمًا عند أعلى مستوى في 40 عامًا.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا، وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33.

وهبط اليورو 0.2% إلى 1.00375 بحلول الساعة الـ0804 بتوقيت غرينتش.

وأمس الثلاثاء، انخفض إلى 1.00005 دولار على منصة (خدمات الوساطة الإلكترونية) واسعة الاستخدام.

ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيس في الولايات المتحدة إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود؛ ما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام، وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.

ومقابل الجنيه الإسترليني، تراجع اليورو نحو 0.1%، أما الجنيه الإسترليني فقد ارتفع 0.2% إلى1.19055 دولار.

وانخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى 127.075، بعد أن عصفت به في الأشهر الأخيرة سياسة نقدية متساهلة لبنك اليابان المركزي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.67700 دولار، وصعد نظيره النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6134 دولار، بعد أن تلقى القليل من الدعم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.