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اقتصاد

اليورو يهوي ويقترب من مستوى التعادل مع الدولار
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 22:46 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 23:10 GMT

اليورو يهوي ويقترب من مستوى التعادل مع الدولار

هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار الاثنين بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما

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المصدر: رويترز

هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار الاثنين بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وهبط اليورو 1.3 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0045 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2002 .

وارتفع الدولار 1.14 بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.226، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2002 .

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية منطقة اليورو فشلوا مجددا الاثنين في اختيار رئيس جديد لصندوق الإنقاذ المالي للتكتل.

ويحتاج الوزراء للاتفاق على خلف لكلاوس ريجلينج الذي سيتقاعد في أكتوبر تشرين الأول بعد أن قاد آلية الاستقرار الأوروبية منذ إنشائها في 2012 في غمرة أزمة ديون منطقة اليورو.

وانسحب أحد المرشحين الثلاثة، الإيطالي ماركو بوتي، قبل التصويت الذي أُجري الاثنين، لكن أيا من المرشحين الآخرين لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات لتعيينه.

ويبقى في السباق وزير مالية لوكسمبورج السابق بيير جرامينا ووزير المالية البرتغالي السابق جواو لياو.

وقال مسؤول إن القرار المحتمل تأجل الآن إلى اجتماع في سبتمبر أيلول. وكان الوزراء قد فشلوا في الوصول إلى حل وسط في يونيو حزيران.

وآلية الاستقرار الأوروبية هي برنامج إقراض طارئ للحكومات التي تصدر سندات تضمنها كل دول منطقة اليورو التسع عشرة. ولديها قدرات إقراض بقيمة 500 مليار يورو.

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