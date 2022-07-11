الدولار يرتفع لأعلى مستوى له أمام الين منذ 24 عاما

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما مقابل الين، يوم الإثنين، بعد أن أشارت النتائج التي حققها التحالف المحافظ الحاكم بالانتخابات في اليابان، إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة.

كما عززت مخاوف النمو العالمي، الدولار، كملاذ آمن على نطاق أوسع.

وارتفع الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.

وارتفع الدولار أيضا أمام اليورو الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما، والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.4% عند 107.3.