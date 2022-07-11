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اقتصاد

الدولار يرتفع لأعلى مستوى له أمام الين منذ 24 عاما
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 6:21 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 6:35 GMT

الدولار يرتفع لأعلى مستوى له أمام الين منذ 24 عاما

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما مقابل الين، يوم الإثنين، بعد أن أشارت النتائج التي حققها التحالف المحافظ الحاكم بالانتخابات في اليابان، إلى عدم وجود

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المصدر: رويترز

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما مقابل الين، يوم الإثنين، بعد أن أشارت النتائج التي حققها التحالف المحافظ الحاكم بالانتخابات في اليابان، إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة.

كما عززت مخاوف النمو العالمي، الدولار، كملاذ آمن على نطاق أوسع.

وارتفع الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.

وارتفع الدولار أيضا أمام اليورو الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما، والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.4% عند 107.3.

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