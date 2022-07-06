نيرة أشرف

وفاة شقيقين

كسوة الكعبة

الأميرة إيمان

ندم وحسرة

سعاد سليمان

عبدالرحمن المطيري

قاتل ولديه
أظهر المزيد

اقتصاد

مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 19:29 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 19:50 GMT

مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيرا" منذ نيسان أبريل، وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث

+A -A
المصدر: رويترز

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن توقعات الاقتصاد العالمي ”ساءت كثيرا“ منذ نيسان أبريل، وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل؛ في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

وقالت لرويترز إن الصندوق سيخفض، خلال الأسابيع المقبلة، توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر تموز يوليو، بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في نيسان أبريل.

وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1%.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play