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اقتصاد

الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار مع تشبث جونسون بالسلطة
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 18:15 GMT

الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار مع تشبث جونسون بالسلطة

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة

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المصدر: رويترز

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء بارزين في حكومته.

وقال محللون إن الجنيه الإسترليني يتحرك في الغالب بسبب المخاوف الاقتصادية من حدوث ركود عالمي، وليس الاضطرابات السياسية في بريطانيا.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني 0.41 % مقابل الدولار ليبلغ 1.19100 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.18770 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2020.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو 0.31 % إلى 85.570 بنس، بعد أن سجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002؛ بسبب المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة.

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