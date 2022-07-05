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اقتصاد

اليورو يهبط لأدنى مستوى في عقدين أمام الدولار مع تنامي مخاوف الركود
تاريخ النشر: 05 يوليو 2022 15:11 GMT
تاريخ التحديث: 05 يوليو 2022 16:00 GMT

اليورو يهبط لأدنى مستوى في عقدين أمام الدولار مع تنامي مخاوف الركود

هوى اليورو، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في عقدين مقابل الدولار، إذ تسببت أحدث قفزة في أسعار الغاز الأوروبية في تزايد المخاوف من ركود اقتصادي في المنطقة،

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المصدر: رويترز

هوى اليورو، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في عقدين مقابل الدولار، إذ تسببت أحدث قفزة في أسعار الغاز الأوروبية في تزايد المخاوف من ركود اقتصادي في المنطقة، بينما تلقت العملة الخضراء دعما من طلب للاستثمار الآمن على سندات الخزانة الأمريكية.

وهبط اليورو 1.5 % إلى 1.0254 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية عام 2002.

وتباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في حزيران/يونيو في القطاع الخاص، وبلغ أدنى مستوياته في 16 شهرا، وفق مؤشر حُسب على أساس استطلاعات شركات ونشرته وكالة ”إس أند بي غلوبل“.

وقال نيل ويلسون المحلل لدى ”ماركتس.كوم“ إنه في منطقة اليورو ”يبدو أن الركود حتمي“، مضيفا أن ”اليورو في وضع سيّئ“، و“ما لم يتصرف البنك المركزي الأوروبي سيتأثر سعر الصرف قريبا“.

وتلقي أزمة الطاقة بظلالها على العملة الموحدة.

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