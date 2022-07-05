الليرة التركية تنخفض 1% مع عودة مخاوف التضخم

انخفضت الليرة التركية أكثر من 1% مقابل الدولار، الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها في بداية الأسبوع الماضي، مع تقييم المستثمرين لبيانات تظهر ارتفاعا جديدا في التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما.

وجرى تداول الليرة عند 17.03 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 1232 بتوقيت جرينتش، منخفضة من مستوى الإغلاق السابق 16.8360. وكانت العملة التركية قد ارتفعت إلى 16.03 الأسبوع الماضي، بعد أن تحركت تركيا لتعزيز العملة من خلال تقييد الإقراض بالليرة للشركات الغنية بالعملة الصعبة.

وكان هذا أحدث إجراء في سلسلة من التحركات الهادفة لتعزيز الليرة بعد أن تراجعت قيمتها 44% العام الماضي، عقب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان. وتراجعت العملة بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.

وأظهرت بيانات، الاثنين، أن التضخم السنوي قفز إلى 78.62% في يونيو/حزيران، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة.