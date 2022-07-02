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اقتصاد

العجز التجاري في تركيا يرتفع 184% في يونيو
تاريخ النشر: 02 يوليو 2022 12:52 GMT
تاريخ التحديث: 02 يوليو 2022 13:50 GMT

العجز التجاري في تركيا يرتفع 184% في يونيو

قالت وزارة التجارة، اليوم السبت، إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 8.16 مليار دولار، مع استمرار زيادة تكاليف استيراد

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المصدر: رويترز

قالت وزارة التجارة، اليوم السبت، إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 8.16 مليار دولار، مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة، بما يساهم في اتساع العجز.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية؛ مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.

وكشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية زادت 18.5 بالمئة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو حزيران، في حين قفزت الواردات 39.6 بالمئة إلى 31.56 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي.

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