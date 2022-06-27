لماذا تتضاعف قيمة "سوليدير" في ظل انهيار الاقتصاد اللبناني؟

سلّط تقرير نشرته صحيفة ”لوريون لوجور“، الضوء على الأرباح التي يحدثها سهم شركة ”سوليدير“ العقارية اللبنانية، بالتزامن مع انهيار اقتصاد البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير، الإثنين، إن ”من اشترى في لبنان أسهما من الفئة (أ) في شركة إعادة الإعمار والتطوير سوليدير في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بمبلغ 10 آلاف دولار، فإن قيمة هذا الاستثمار الآن تصل في السوق إلى حوالي 121.9 ألف دولار“.

وأضافت أن ذلك ”يجعل سهم السوليد، اللعبة الوحيدة في بلد تراجع اقتصادها بنسبة 60%، كما بلغت فجوة قطاعه المالي 72 مليار دولار“.

ورغم أن مبلغ 121.9 ألف دولار لا يزيد عمليا 15.8 ألف دولار عند تحويلها إلى ”دولارات جديدة“، إلا أن حجم الربح يبقى ضخما بمعايير السوق اللبناني المتداعي.

ويشير تقرير الصحيفة، إلى أن ”أعدادا كبيرة ومتزايدة من المستثمرين في لبنان، لجأوا الى أسهم الشركة العقارية المثيرة للجدل ”سوليدير“ وسط الانهيار المستمر لليرة اللبنانية، وعدم ثقة الجمهور في البنوك، وعدم اليقين بشأن الخطة الاقتصادية للحكومة“.

وكان اسم ”سوليدير“ ارتبط في البداية بالخطط الاقتصادية النيوليبرالية لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري لإعادة إعمار لبنان ما بعد الحرب.

وأثارت خطة الحريري في حينه انتقادات شديدة لاستخدامها عمليات الإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات.

وفي الآونة الأخيرة أصبحت ”سوليدير“ مركز الصدارة في احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وعاملا أساسيا في جميع الانتقادات للسياسات الاقتصادية التي تتهم بأنها أدت إلى الخراب الاقتصادي للبلاد.

وبحسب الصحيفة، يتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من بعض الشخصيات ”المثيرة للجدل“، بمن في ذلك رجا سلامة، شقيق رئيس البنك المركزي رياض سلامة، المتهم حاليا بالاختلاس.

كما أن مصرفيين مرتبطين ببنك سوسيتيه جنرال ورئيسه أنطون صحناوي، لديهم مقاعد في مجلس الإدارة.

ومعروف أن بنك سوسيتيه جنرال يخضع حاليا للتحقيق في خرق الأمانة والاحتيال ضد المودعين، بالإضافة إلى إساءة استخدام الأموال العامة.

ومع ذلك، وبغض النظر عن الاتهامات حيث الاقتصاد في حالة من الفوضى والقطاع المصرفي في مأزق، فقد تحول المستثمرون إلى أسهم ”سوليدير“ كوسيلة لإنقاذ ما تبقى من ثرواتهم المتقلصة؛ فالعقار يعتبر عادة ملاذا آمنا خلال فترات التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، وعندما تنخفض الثقة في الحكومة.

وينقل التقرير عن المصرفي فيصل البربير قوله، إن أسهم ”سوليدير“ كانت بمثابة مخزن للقيمة للمستثمرين الذين فقدوا الثقة في القطاع المصرفي وأرادوا حماية ما تبقى من أموالهم ”بعد أن استثمروا في كل أنواع البضائع المنقولة التي اختفت أولا، ثم انتقلوا إلى الشقق والأراضي والأسهم المدرجة“.

وقد أدى تفاوت أسعار العملات بين السوقين الرسمي والسوداء إلى إلحاق الضرر بالثقة، وإخراج الأداء السليم للاقتصاد عن مساره.

وكانت إستراتيجية البنك المركزي منذ بداية الأزمة، هي تقليص حجم الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي، فربطت كل الدولارات في النظام بالليرة اللبنانية.

وفي نيسان/ أبريل 2020، حدد البنك المركزي سعر التحويل عند 3900 ليرة لبنانية لكل دولار، ولكن لاحقا في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، رفعه إلى 8000 ليرة لبنانية، عندما انخفضت الليرة إلى أقل من 25000 ليرة للدولار الأمريكي في السوق الموازية.

ويعد ربط الدولار بالليرة أحد الدوافع الرئيسية وراء نجاح أسهم ”سوليدير“، فعدم تطابق الأسعار يعني أنه عندما تنخفض الليرة، يرتفع سعر السهم ليعكس سعر الصرف الجديد.

وأضاف بربير، أن أسهم ”سوليدير“ كانت الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ليس لأن أداء الشركة جيد؛ بل لأن أسهمها أضحت اللعبة الوحيدة في المدينة التي يمكنها توفير السيولة اليومية.

وبالنظر إلى تركيبة السوق الحالية، فقد تم تقسيم القرار الاستثماري والمضاربي بين الاستثمار في ”سوليدير“ أو أحد البنوك، مع معرفة معظم اللبنانيين أن البنوك مفلسة بالفعل.

ويشير التقرير إلى أن شركة ”سوليدير“ اللبنانية تمتلك 39% في شركة ”سوليدير إنترناشونال بي إل سي“ التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.