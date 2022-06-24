السعودية تطرح فرصا استثمارية بصناعة اللقاحات والأدوية بأكثر من 3 مليارات دولار

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الجمعة، طرح فرص استثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بأكثر من 3 مليارات دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

ويأتي القرار الذي أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بندر بن إبراهيم الخريف تحقيقًا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاعات الدوائية المستهدفة بشكل عام، والتي تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، ستمر في عدة مراحل بدءًا باللقاحات والأدوية الحيوية، حيث ستركز المرحلة الأولى على توطين تقنيات اللقاحات والبلازما والأنسولين.

وأكد الوزير أهمية هذه الخطوة في بناء قدرات المملكة الذاتية في هذه القطاعات، وتحقيق الأمن الصحي والدوائي مع تخفيض التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التي تستورد في الوقت الحالي 100% من اللقاحات ومنتجات الأدوية الحيوية، في الوقت الذي يتمتع قطاع الأدوية الحيوية بأسرع معدل نمو في السوق بين جميع قطاعات الأدوية بنسبة سنوية تقدر بـ 17%.

ووفقا للوكالة الرسمية، تعمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء، في مطلع آذار مارس الماضي 2022، على تنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها، ووضع إستراتيجية تنظيم صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية والبرامج والخطط المتعلقة بها، والإشراف على تنفيذها.

ومن مهام اللجنة كذلك، وضع قواعد ومعايير بناء مصانع اللقاحات والأدوية الحيوية، واتخاذ ما يلزم حيال بناء تلك المصانع.