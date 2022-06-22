بـ 14 مليار دولار.. السعودية أكبر الدول المستثمرة في الأردن

كشف تقرير اقتصادي أن السعودية تُعد من أكبر الدول المستثمرة في الأردن، بحجم استثمارات تقدر بـ 14 مليار دولار من خلال 900 مشروع.

وتصدر الاستثمار السعودي في سوق عمان المالي المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في السعودية فبلغت 608 ملايين دولار أمريكي.

وجاء في التقرير الاقتصادي الصادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن ونشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن الاستثمارات الأردنية في السعودية بلغت 608 ملايين دولار أمريكي.

وذكر التقرير، أن السعودية تعد أول شريك تجاري للأردن ومن أكبر الدول المستثمرة فيه.

وبحسب التقرير، فإن الاستثمارات السعودية تتركز في قطاعات السياحة والمالية والتجارة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات.

واعتبر التقرير أن تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار يعد نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، من خلال الاستثمار في مشاريع إستراتيجية مستدامة ومجدية اقتصاديا بمختلف القطاعات الواعدة في الأردن.

وأشاد التقرير بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي الأردني التابع لاتحاد الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وقطاعَيْ الأعمال، من خلال الأنشطة والفعاليات والملتقيات الاقتصادية التي ينظمها.

ووقعت مؤخرا مذكرة تعاون بين الاتحاد وغرفة صناعة الأردن، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة، بالإضافة إلى تدشين مكتب تنسيق مجلس الأعمال المشترك في مبنى غرفة تجارة الأردن لتسهيل عملية التواصل وحل المشاكل وتذليل العقبات والصعاب بين الجانبين.

كما يولي المجلس اهتماما خاصا بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030، وكيفية تمكين قطاع الأعمال الأردني من المشاركة فيها.

وكان ولي العهد السعودي التقى مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية في عمان، يوم الثلاثاء.

وقال ولي العهد السعودي إن هنالك فرصا كبيرة في الأردن، مشددا على حرص بلاده على المساهمة الفاعلة في الاستثمار بهذه الفرص، والتي ستعود بالنفع على البلدين.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.