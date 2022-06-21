الروبل الروسي يقفز إلى أعلى مستوياته في 7 أعوام

قفز الروبل الروسي إلى أعلى مستوياته في 7 أعوام أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، مدعوما بقيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وعند (الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش)، كان الروبل الروسي مرتفعا 3.22% عند 53.84 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أقوى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2015.

وأمام عملة اليورو، صعد الروبل 4.02% إلى 56.48، وهو أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2015.

ويلقى الروبل الروسي، الذي أصبح العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام، دعما من ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات السلع الأولية بجانب هبوط حاد في الواردات وحظر على سحوبات الأسر من المدخرات بالعملة الأجنبية.

واستمد الروبل دعما أيضا من مدفوعات ضرائب الشركات أوائل الأسبوع القادم.

وبالنسبة للشركات التي تركز على التصدير فإن ذلك يعني تحويل إيراداتها بالدولار واليورو إلى الروبل.

وكانت دائرة الإحصاء الاتحادية الروسية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن استثمار رأس المال في روسيا ارتفع 12.8% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 3.995 تريليون روبل (64.96 مليار دولار)، بعد زيادته 3.3% في الفترة نفسها قبل عام.

وأثار قرار روسيا إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط وما نتج عن ذلك من عقوبات غربية مخاوف من أزمة اقتصادية وشيكة، لكن البيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، رسمت صورة متباينة.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، لقناة ”آر.بي.سي“ يوم الخميس، إن ”روسيا ليست لديها خطط للتحول إلى نظام (النفط مقابل الروبل) في السداد، مثل النظام المعتمد لصادرات الغاز الروسية“.

وكان قد ذكر في وقت سابق، أنه ”يتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا السنوي من النفط لعام 2022 نحو 500 مليون طن، انخفاضا من 524 مليونا العام الماضي“، وفق ”رويترز“.