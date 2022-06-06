الليرة التركية تنخفض 20% على أساس سنوي

تراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار اليوم الاثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20% هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وبحلول الساعة الـ05:32 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار.

وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021.

وهبطت الليرة 44% العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة أعوام متتالية فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس التركي أعلن أمس الأحد، أن بيانات التضخم عن شهر مايو/ أيار، عندما قفز المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 24 عاما، أشارت إلى أن ”التضخم الآن في طريقه للتراجع“، وفق ”رويترز“.

وارتفع معدل التضخم إلى 73.5% في مايو/ أيار مدفوعا بتراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانياK على الرغم من أن الرقم جاء أقل مما كان يخشى الاقتصاديون.

وقال أردوغان، متحدثا إلى أعضاء في حزبه (العدالة والتنمية) إن ”حكومته تبحث سبل تخفيف الأزمات الاقتصادية ومكافحة ارتفاع الأسعار“.

ويتصاعد التضخم في تركيا منذ الخريف الماضي عندما شهدت الليرة تراجعا حادا إثر إطلاق البنك المركزي التركي لدورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس تنفيذا لأوامر من الرئيس أردوغان.

وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73.2% وصل إليها في 2002 وهو أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1998، إذ وصل التضخم وقتها إلى 76.6% وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمر عشر سنوات.

لكن توقعات، أجمع عليها خبراء اقتصاد، كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع إلى 76.55%.

ورغم الارتفاع الحاد للتضخم السنوي، قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي، إن ”التضخم الشهري يميل نحو الانخفاض“.

وكتب على منصة ”تويتر“ الجمعة، أن ”زيادة الإنتاج الزراعي بمساعدة الظروف المناخية المواتية ستسهم في تخفيف حدة التضخم في الفترة المقبلة“.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته ”رويترز“ لزيادة 4.8%.