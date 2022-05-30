ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات متقلبة مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الاثنين، بعد أن عززها تراجع الدولار، رغم أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1856.86 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 01:52 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1859.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.13 دولار للأوقية كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 954.51 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2079.39 دولار.

وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين اليوم الاثنين مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز/يوليو أكثر من دولار إلى 120.50 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا إلى 116.10 دولار للبرميل لتواصل مكاسب قوية تم تحقيقها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

وسيؤدي أي حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يوم الأحد ولكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر اليوم الاثنين.

وإذا تم الاتفاق على ذلك فسيتم السماح للمجر وسلوفاكيا والتشيك بمواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا لبعض الوقت حتى يتم ترتيب إمدادات بديلة.

وفي تأكيد لقلة المعروض في السوق، من المتوقع أن ترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، الذين يطلق عليهم أوبك +، دعوات غربية للإسراع بزيادة إنتاجهم النفطي عندما يجتمعون يوم الخميس.