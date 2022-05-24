تحذير من خسارة شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية 100 مليار دولار

عممت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية تحذيرًا استثماريًا مفاجئًا مفاده أن أسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية تستعد لمسح أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية، مما يزيد من مشاكل هذا القطاع الذي يترنح بالفعل وسط النمو المتباطئ للمستخدمين، والمخاوف من رفع أسعار الفائدة.

وقالت ”بلومبيرغ“ إن هذا التحذير يأتي بعد الإعلان عن انخفاض أرباح شركة ”سناب“ Snap Inc، التي تعتمد على الإعلانات الرقمية، وهو الإعلان الذي أطاح بأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي في بداية تداول اليوم الثلاثاء بنسبة 29%، بانخفاض قياسي في يوم واحد قد يمسح قرابة 104 مليارات دولار أمريكي.

وشملت الأسهم المتراجعة شركات فيسبوك ميتا، وألفابيت، وتويتر، وبنترست، بحسب وكالة بلومبيرغ.

ونقل التقرير ما كتبه المحلل بايبر ساندلر توم تشامبيون أنه ”في هذه المرحلة، فإن إحساسنا هو أن هذا يعتمد بشكل أكبر على الاقتصاد الكلي والصناعة، في مقابل الظروف الخاصة لشركة سناب“.

ووافق آخرون في وول ستريت على قول محلل RBC، براد إريكسون، من أن قراءة مساحة الإعلان الرقمي سلبية على نطاق واسع، ومن المحتمل أن يصيب ذلك شركات ميتا وألفابيت بشكل خاص.

وقال محللون إن التحذير يشير إلى تدهور سريع في البيئة الاقتصادية، حيث قالت سناب في أواخر أبريل/ نيسان الماضي إن أعمالها تنمو بنسبة 30%.

ويتوقع مالك تطبيق سناب تشات، المشهور بين الشباب، إيرادات وأرباحًا أقل من توقعات أبريل/نيسان.

وألقت خسائر شركات التواصل الاجتماعي بثقلها على العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، التي انخفضت بنسبة 2%، اليوم الثلاثاء.

فقد انخفض مؤشر التكنولوجيا الثقيلة بنسبة 26% هذا العام، مما أدى إلى القضاء على عدة مئات من المليارات من أمثال شركة أبل ونتفليكس إلى نظرائهم الآخرين.

وتتنافس سناب شات ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك، على عوائد الإعلانات في وقت صعب، حيث يواجه المعلنون اقتصادًا هشًا، بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة في الخصوصية، مثل قيود التتبع التي تفرضها شركة أبل، والتي أدت إلى إبطاء الأعمال التجارية التي كانت مزدهرة خلال معظم فترات وباء كورونا.