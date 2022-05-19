اليورو ينتعش قليلا والتركيز على سياسة المركزي الأوروبي لرفع الفائدة

انتعش اليورو بعض الشيء اليوم الخميس، بعد أن استوعب المستثمرون احتمال أن يشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية بقوة في الأجل القريب، في حين التقط الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أنفاسه بعدما حقق مكاسب كبيرة في الجلسات السابقة.

وتتوقع أسواق المال حاليا رفعا قدرة 106 نقاط أساس قد ينفذه البنك المركزي الأوروبي بعد أن كانت تتوقع رفعا قدره 95 نقطة أساس يوم الثلاثاء، قبل أن يصرح كلاس نوت المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي بأن رفع الفائدة 50 نقطة أساس أمر وارد في يوليو/ تموز.

وما زالت أسواق المال الأمريكية تحاول استيعاب رفع متوقع لأسعار الفائدة قدره 200 نقطة أساس بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2022.

والإقبال على المخاطر هش في أسواق الصرف مع تراجع أسعار الأسهم الأمريكية بشدة وسط عمليات بيع مع قلق المستثمرين من ارتفاع التضخم العالمي، وآثار الحرب الأوكرانية.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.03% إلى 103.77 بعد أن قفز بنسبة 0.55 % أمس الأربعاء.

وارتفع سعر اليورو 0.2% إلى 1.048 دولار.

ويتأرجح الين، الذي تراجع بشدة أمام الدولار في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة. ونزل سعره اليوم 0.2 إلى 128.5 ين للدولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة نزل سعر بتكوين 0.1% إلى 29232 دولارا وهبط سعر إيثر نحو 2.5% إلى ما دون الألفي دولار.

وشهدت قيمة البيتكوين تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، وشهد أداؤها في مايو/أيار 2022 انخفاضًا في قيمتها إلى أقل من 30 ألف دولار، مسجلة تراجعًا مذهلًا عن قيمتها التي تجاوزت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 60 ألف دولار.

وفي مقاله بمجلة ”فوربس“ (forbes) الأمريكية، قال الكاتب مارك هوسون، إنه إذا كنت تفكر في الاستثمار في البيتكوين، فينبغي أن تعلم أنه لا يوجد ضمان بأنك ستشهد عائدًا كبيرًا أو نقطة التعادل.

ونشرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة -التي تعرف باسم هيئة السلوك المالي- تحذيرا لمشتري العملات المشفرة خلال مناسبات عدة أن يكونوا مستعدين لخسارة استثماراتهم بالكامل.

ويشير الكاتب إلى أنه يمكنك بيع البيتكوين الخاص بك عن طريق بورصة العملات المشفرة عندما ترغب، أو عندما تصل إلى سعر معين. وبمجرد بيعها يمكنك إعادة تحويل الأموال إلى حسابك المصرفي، رغم أنه في بعض الحالات سيتعين عليك الانتظار يومين قبل أن تتمكن من سحبها.