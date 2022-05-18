الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو مع سعي مشترين للغاز لتلبية مطلب روسيا

ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار، اليوم الأربعاء، وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو، مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير شباط الماضي لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 0.24 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 63.445، غير بعيد عن مستوى 62.625 الذي وصل إليه يوم الجمعة، وهو الأعلى منذ أوائل فبراير شباط 2020.

وصعد الروبل 0.53 بالمئة أمام اليورو إلى 66.70 عائدا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن اقتراحا أمريكيا بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي يعني أنه سيتعين على المشترين دفع المزيد أو البحث عن موردين بديلين.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت، أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يجمع بين فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي، والحظر التدريجي للنفط الذي يحاول تنفيذه لتقليص عائدات الطاقة الروسية.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين إن مسألة الرسوم ستطرح في اجتماع القادة الماليين لمجموعة السبع هذا الأسبوع، باعتبارها وسيلة أقل تكلفة لامتصاص إيرادات النفط من موسكو مع تحقيق نتائج أسرع.