الدولار يرتفع بعد تأكيد باول توقعات تشديد السياسة النقدية.. واستقرار أسعار الذهب

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، بعد يوم من تكبده أكبر خسارة في أكثر من شهرين، بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، انتهاج سياسة نقدية أكثر تشددًا مع سعي البنك المركزي الأمريكي لاحتواء التضخم المتصاعد.

وتعهد باول بأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بقدر ما يتطلبه الأمر، بما في ذلك تجاوز مستوى الحياد، من أجل احتواء التضخم الذي قال إنه يهدد ركائز الاقتصاد.

ومستوى الحياد هو سعر الفائدة الذي لا يكون محفزًا أو مقيدًا للنشاط الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.3% إلى 103.59 بعد أن بلغ أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق إثر انخفاضه أمس الثلاثاء بنسبة 0.9%.

وتراجع اليورو 0.3% إلى 1.0516 دولار محولًا اتجاهه بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في أسبوع، بعد يوم من قول عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، كلاس نوت، إن زيادة الفائدة الأوروبية 50 نقطة أساس في تموز/يوليو أمر وارد إذا واصل التضخم ارتفاعه.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.2406 دولار، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم البريطاني إلى 9% الشهر الماضي.

وارتفع الين 0.1% إلى 129.14 ين للدولار مستقرًا على مستوى أعلى قليلًا من أدنى مستوياته في 20 عامًا الذي بلغه الأسبوع الماضي.

على صعيد ذي علاقة، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، تحت ضغط ناجم عن تعافي الدولار، وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد تجاه التضخم.

وبحلول الساعة 0831 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1815.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.70 دولار.

وحقق الدولار مكاسب بعد انخفاض دام ثلاث جلسات، مما قلل من جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة مما أدى إلى تعزيز الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدًا والحد من خسائره.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.61 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1% إلى 960.09 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 2.8% إلى 2110.58 دولار للأوقية.