السعودية تحقق فائضا 15.3 مليار دولار في الربع الأول

ذكر التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، نقلا عن بيان لوزارة المالية، أن المملكة حققت فائضا قدره 57.49 مليار ريال (15.33 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف التلفزيون أن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم سجلت إيرادات نفطية بلغت 183.7 مليار ريال في الربع الأول، بزيادة 58 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغت 277,959 مليون ريال، مسجلة ارتفاعا عن الربع الأول من العام 2021 الذي بلغ 204,761 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 36%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

كما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول لعام 2022 نحو 94,260 مليون ريال، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالربع الأول من العام 2021، الذي بلغ حوالي 88,185 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 7%؛ نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي.

وأفادت الوزارة، بأن الإيرادات النفطية بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 نحو، 183,699 مليون ريال مسجلة ارتفاعا مقارنة بالربع الأول للعام السابق، والذي بلغ 116,576 مليون ريال، حيث ارتفعت بنسبة 58% مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وأوضحت أن إجمالي المصروفات للربع الأول بلغ 220,467 مليون ريال مسجلة ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والذي بلغ 212,204 ملايين ريال.

وأكدت وزارة المالية أن الفائض في الربع الأول 2022 بلغ حوالي 57,491 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا عن العجز المحقق في الربع الأول لعام 2021، والذي بلغ 7,443- مليون ريال، مشيرة إلى أن إجمالي الدين العام حتى الربع الأول لعام بلغ حوالي 958,642 مليون ريال.

واليوم الأحد، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، مرتفعا 313.99 نقطة ليقفل عند مستوى 13149.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 323 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات، والرياض، وأنعام القابضة، وبروج للتأمين، والبلاد الأكثر ارتفاعا.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.