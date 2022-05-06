"نيكي" الياباني يغير مساره ويغلق مرتفعا بفضل توقعات قوية للشركات

غير المؤشر ”نيكي“ الياباني مساره وأغلق على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم على أمل تحقيق الشركات أرباحا قوية، على الرغم من عمليات بيع في الأسواق الآسيوية الأوسع وسط مخاوف حيال تعزيز الصين سياستها الصارمة في مواجهة فيروس كورونا.

وأغلق ”نيكي“ مرتفعا 0.69 بالمئة، عند 27003.56 نقطة بعد تحركه في النطاق السلبي معظم الجلسة.

وارتفع المؤشر ”توبكس“ الأوسع نطاقا 0.93 بالمئة إلى 1915.91 نقطة.

وقال المدير العام لقسم الأبحاث في ”تشيباجين“ لإدارة الأصول، جون موريتا: ”توقعات الشركات اليابانية التي صدرت قبل عطلة الأسبوع الذهبي كانت أفضل من المتوقع واعتبر المستثمرون هذا عاملا إيجابيا“.

وفتحت الأسواق اليابانية على انخفاض بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام، متتبعة الأسهم الأمريكية التي أغلقت على انخفاض حاد الليلة الماضية، وسط عمليات بيع واسعة إذ تراجعت المعنويات في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة الأمريكية في اليوم السابق كافيا لكبح ارتفاع التضخم.

واشترى المستثمرون الأسهم التي تتمتع بالمتانة وسط التضخم، مثل تلك المرتبطة بالسلع الأولية والبنوك.

وقفزت أسهم شركات التنقيب عن النفط 4.56 بالمئة، مع ارتفاع أسعار الخام، في حين ارتفعت أسهم البنوك 2.52 بالمئة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سهم ”تويوتا موتور“ 2.15 بالمئة، مقدما أكبر دفعة للمؤشر ”توبكس“.

وقفز سهم شركة التجارة ”ميتسوي اند كو“ 6.08 بالمئة وصعد سهم مجموعة ”ميتسوبيشي يو.إف.جيه“ المالية 3.08 بالمئة.

وقفز سهم ”طوكيو إلكتريك باور“ القابضة 16.23 بالمئة، وكان الرابح الأكبر على المؤشر ”نيكي“ بعد أن قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في لندن إن اليابان ستستخدم المفاعلات النووية لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

من جانب آخر، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بعد هبوط حاد في ”وول ستريت“ بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وانخفض المؤشر ”ستوكس“ 600 الأوروبي 0.6 بالمئة.

وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين، بينما كانت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد مع تجاوز أسعار الخام 110 دولارات للبرميل.

وكان سهم ”أديداس“ تراجع أربعة بالمئة، إذ خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2022، بسبب استمرار عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة في الصين في إلحاق الضرر بشركة المستلزمات الرياضية الألمانية.

وتراجع سهم ”آي.إن.خي جروب“، أكبر بنك هولندي، 2.2 بالمئة، إذ أعلن عن صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، بما في ذلك زيادة في مخصصات القروض المعدومة بسبب الانكشاف في روسيا وأوكرانيا.

وهبط سهم ”أمبو ”الدنامركية للأجهزة الطبية 13.9، بالمئة بعد إعلان توقعات متشائمة لأرباح العام بأكمله بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص العمالة في المستشفيات.