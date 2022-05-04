الدولار يواصل تراجعه من أعلى مستوى في 20 عامًا مع ترقب لإعلان المركزي الأمريكي

واصل مؤشر الدولار، اليوم الأربعاء، التراجع عن أعلى مستوى في 20 عامًا، بعد أن استوعب بالفعل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة في وقت لاحق اليوم، ونحو 250 نقطة أساس بنهاية العام.

وتترقب أسواق العملات إعلان المركزي الأمريكي الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينتش، ومؤتمرًا صحفيا لرئيسه جيروم باول، بعد أن شهدت تعاملات شديدة التقلب في الأسابيع القليلة الماضية، قفز خلالها الدولار لأعلى مستوى في 20 عامًا مقابل سلة من العملات المنافسة.

وتراهن أسواق المال على أن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة إلى ما يصل إلى 3.6% بنهاية 2023 لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عامًا.

وبعدما بدأ البنك دورة رفع الفائدة بالفعل في آذار/مارس، من المتوقع أن يزيدها بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء، علاوة على زيادتين أخريين مماثلتين في الاجتماعين المقبلين.

ورفعت تلك الرهانات مؤشر الدولار الشهر الماضي بنسبة 5% إلى أن وصل إلى 103.93، لكنه تراجع منذ ذلك الحين 0.3% عن تلك المستويات.

وبحلول الساعة الـ08:30 بتوقيت غرينتش، سجل 103.39، بما يشكل تراجعًا طفيفًا خلال اليوم.

وكانت قوة الدولار ضغطت على العملات الأخرى ودفعت اليورو في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عقدين قرب 1.0469 دولار.

وتم تداول اليورو، اليوم الأربعاء، عند 1.0512 دولار.

وفي الـ28 من نيسان/أبريل الماضي، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عقدين، مدفوعًا بضعف واسع النطاق في العملات المنافسة الرئيسة، مثل: الين، واليورو.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة، 0.8% إلى 103.83، ليبلغ أعلى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2002.

وارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 10% منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر مع تحقيق جزء كبير من مكاسبها في الأشهر الثلاثة الماضية.

وارتفع الدولار مقابل الين متجاوزًا مستوى 130 ينًّا للمرة الأولى منذ عام 2002، بعد أن حافظ بنك اليابان على التزامه بالسياسة النقدية بالغة التيسير؛ ما دفع وزارة المالية اليابانية للتحذير من الضغط على الين.

وقال لي هاردمان محلل العملات في بنك ”إم.يو.إف.جي“ في لندن ”أعطى بنك اليابان التصريح لمواصلة بيع الين“.

وأدت عمليات البيع المكثفة التي أثارها بنك اليابان إلى ارتفاع الدولار 2% تقريبًا مقابل الين إلى 131 ينًّا، وهو أعلى مستوى منذ 20 عامًا.

وتلقى الدولار دعمًا من توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيكون أكثر تشديدًا للسياسة النقدية من أقرانه.