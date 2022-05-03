أسهم أوروبا ترتفع بدعم البنوك ونتائج أعمال إيجابية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية ومع صعود أسهم البنوك بدعم بلوغ عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة جديدة، تحسبا لقرارات أسرع برفع أسعار الفائدة.

وقفز المؤشر ”ستوكس“ 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش مع صعود قطاع البنوك 1.4%، متصدرا القطاعات الرابحة.

وأنهت وول ستريت جلسة أمس الإثنين، المتقلبة على ارتفاع، إذ وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

كما بلغت عوائد السندات الألمانية ذرى جديدة.

وتقدم سهم بنك ”بي.إن.بي باريبا“ الفرنسي 2.4%، إذ أعن عن زيادة 19.2% في صافي الدخل الفصلي بدعم ارتفاع كبير في أنشطة التداول، وأبقى على أهدافه للعام 2025.

وارتفع سهم مجموعة الطاقة ”بي.بي“ 1.6 %، إذ عززت برنامجها لإعادة شراء الأسهم بعد أن ارتفع صافي الربح إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.