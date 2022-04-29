الذهب يرتفع وسط ترجيحات بتسجيل أول انخفاض شهري منذ يناير

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة، بعض الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن من المرجح أن تسجل السبائك أول انخفاض شهري لها منذ يناير/ كانون الثاني؛ بفعل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول (الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش)، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1905.67 دولار للأوقية ”الأونصة“، لكنه خسر نحو 1.6 % هذا الشهر، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1908.10 دولار للأوقية.

وقال محلل العملات في ”ديلي إف إكس“، إيليا سبيفاك، إن ”بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخيبة للآمال، قد تخفف بعض الضغط عن مجلس الاحتياطي الاتحادي – البنك المركزي الأمريكي، فيما يتعلق بتشديد السياسات النقدية“، الذي ألمح إليه من قبل، وهو أمر مثل ضغطا على الذهب في الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية، أعلنت يوم الخميس، في تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي، أنه انخفض بوتيرة سنوية 1.4% في الربع الماضي.

ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود، ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، يوم الأربعاء المقبل، وفق ”رويترز“.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، في مارس/ آذار، وقال إنه قد يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول.

وأفاد تقرير منفصل لوزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، بتزايد قوة أوضاع سوق العمل، إذ أظهر أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت خمسة آلاف إلى وتيرة سنوية بلغت 180 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي، في 23 أبريل/ نيسان.

ولا تزال هناك مخاوف من أن الاحتياطي الاتحادي، قد يشدد السياسة النقدية ويدفع الاقتصاد إلى الركود خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، وتبدو على سوق الإسكان بالفعل علامات التباطؤ مع تجاوز الرهون العقارية الثابتة لأجل 30 عاما الـ 5%.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا 180 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.34 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 924.49 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 2247.63 دولار للأوقية.

والمعادن الثلاثة في طريقها لتكبد خسائر شهرية.