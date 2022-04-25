الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في حوالي عامين مقابل اليورو

صعد الروبل الروسي، اليوم الإثنين، مسجلا أعلى مستوى في حوالي عامين أمام اليورو، بدعم من مدفوعات ضريبية من المنتظر أن تدفعها الشركات هذا الأسبوع، ومع تطلع السوق إلى قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، يوم الجمعة.

وقفز الروبل 3.7 بالمئة ليجري تداوله عند 77.17 مقابل اليورو بحلول الساعة 15.15 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 76.396، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2020.

وارتفع الروبل 3.11 بالمئة أمام الدولار الأمريكي إلى 73.13، ليحوم حول مستوياته قبل 24 فبراير/ شباط، عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا.

وتترقب السوق قرار البنك المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة، بعد أن قرر زيادة في الفائدة بلغت 20 بالمئة، في أواخر فبراير/ شباط، ثم أعقبها بخفض قدره 17 بالمئة في الثامن من أبريل/ نيسان.

وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى أن البنك سيخفض الفائدة في اجتماعه، يوم الجمعة، بمقدار 200 نقطة أساس إلى 15 بالمئة.