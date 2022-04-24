صندوق الثروة العماني يقسم أصوله إلى محفظة محلية وأخرى أجنبية

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن جهاز الاستثمار العماني قسم أصوله إلى محفظتين، واحدة للأصول المحلية والأخرى للأجنبية.

ونقلت الوكالة عن عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس الجهاز قوله، إن ”محفظة الأجيال“ التي تتكوّن من الأصول الخارجية وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، إضافة إلى العقارات تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.

وأضاف أن ”محفظة التنمية الوطنية“ ستتولى إدارة جميع الأصول والشركات المحلية، والتي يزيد عددها على 160 شركة وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العُماني وتطويره، إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة.

وكانت سلطنة عمان قد أسست الجهاز في عام 2020؛ لامتلاك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.