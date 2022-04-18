ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف آذار/ مارس بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأوقية (الأونصة) اعتبارًا من الساعة الـ0025 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الـ14 من آذار/ مارس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في آذار/ مارس مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الـ16 من آذار/ مارس الماضي.